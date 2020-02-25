Комиссия по СВПД не обсуждает отмену заседания из-за коронавируса

ВЕНА, 25 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Отмена заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, намеченного на 26 февраля в Вене, не обсуждается, сообщил во вторник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Нет, не обсуждается", - сказал собеседник агентства.
Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы, в частности, во Франции и Германии, участвующих в заседании комиссии наравне с Китаем. Также во вторник подтвердились первые два случая на территории Австрии.
Число зараженных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом. Среди зараженных - замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.
24 февраля, 20:30Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса