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Комиссия по СВПД не обсуждает отмену заседания из-за коронавируса
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РИА Новости

Комиссия по СВПД не обсуждает отмену заседания из-за коронавируса

16:17 25.02.2020
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
ВЕНА, 25 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Отмена заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, намеченного на 26 февраля в Вене, не обсуждается, сообщил во вторник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Нет, не обсуждается", - сказал собеседник агентства.
Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы, в частности, во Франции и Германии, участвующих в заседании комиссии наравне с Китаем. Также во вторник подтвердились первые два случая на территории Австрии.
Число зараженных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом. Среди зараженных - замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.
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Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Распространение нового коронавирусаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)КоронавирусыВенаВ мире
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