Список кандидатов в ОП опубликуют своевременно, заявил Песков

Ранее Путин предложил 40 россиянам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, войти в состав Общественной палаты, таким образом инициирована процедура формирования нового состава.

"Естественно, эти люди станут известны, конечно. Своевременно этот, конечно, список будет опубликован", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Общественная палата направлять наблюдателей на голосование по поправкам в конституцию, Песков отметил, что пока решений на этот счет не принималось.