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Список кандидатов в ОП опубликуют своевременно, заявил Песков
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РИА Новости

Список кандидатов в ОП опубликуют своевременно, заявил Песков

16:16 25.02.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Список кандидатов в новый состав Общественной палаты РФ, получивших приглашение от президента Владимира Путина, будет опубликован своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин предложил 40 россиянам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, войти в состав Общественной палаты, таким образом инициирована процедура формирования нового состава.
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"Естественно, эти люди станут известны, конечно. Своевременно этот, конечно, список будет опубликован", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Общественная палата направлять наблюдателей на голосование по поправкам в конституцию, Песков отметил, что пока решений на этот счет не принималось.
В соответствии с законом об Общественной палате, как указано на сайте ОП РФ, формирование нового состава начинается не позднее чем за 115 дней до истечения полномочий действующего. В течение 30 дней приглашенные должны будут ответить на предложение президента. Параллельно в общественных палатах субъектов РФ пройдет процедура выборов представителей региональных палат в Общественную палату РФ. Определенные к концу марта 125 членов будущего состава проголосуют в июне за оставшихся 43 членов нового состава палаты, которых общероссийские общественные объединения и иные некоммерческие организации смогут выдвинуть в течение апреля - мая.
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Общественная палата РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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