Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение

Он отметил, что в песне поется о простых человеческих ценностях, о том, что женщина должна рожать детей, а у детей должны быть мама и папа. "Именно так у нас все и устроено. Я считаю это лучшим треком, который может представить наша страна на конкурсе с девизом "Откройся!", - добавил композитор.