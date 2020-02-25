Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает, что группа "Фабрика" с песней "Мама молодая" на украинском и русском языках могла бы показать миру "общие славянские корни" России и Украины.
Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.
"Абсолютно правильно. Украинцы пошли по правильному пути, надо представлять свою культуру. В том числе и поэтому я считаю, что на Евровидение должна поехать группа "Фабрика" с песней "Мама молодая". Песня в стиле этно-поп, которая исполняется и на русском, и на украинском языках, пропагандируя наши общие славянские корни. И голосовать будут, соответственно, россияне и украинцы", - рассказал Матвиенко.
Он отметил, что в песне поется о простых человеческих ценностях, о том, что женщина должна рожать детей, а у детей должны быть мама и папа. "Именно так у нас все и устроено. Я считаю это лучшим треком, который может представить наша страна на конкурсе с девизом "Откройся!", - добавил композитор.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.