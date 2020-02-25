Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-25T16:16+0300
https://ria.ru/20200225/1565186952.html
Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение
https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/88/1550028876_0:252:2914:1891_1036x0_80_0_0_34a5cfbff887abc0776967c45258e5d5.jpg
РИА Новости

Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение

16:16 25.02.2020
494
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродюсер Игорь Матвиенко
Продюсер Игорь Матвиенко
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает, что группа "Фабрика" с песней "Мама молодая" на украинском и русском языках могла бы показать миру "общие славянские корни" России и Украины.
Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
24 февраля, 01:24Культура
Пригожин рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
"Абсолютно правильно. Украинцы пошли по правильному пути, надо представлять свою культуру. В том числе и поэтому я считаю, что на Евровидение должна поехать группа "Фабрика" с песней "Мама молодая". Песня в стиле этно-поп, которая исполняется и на русском, и на украинском языках, пропагандируя наши общие славянские корни. И голосовать будут, соответственно, россияне и украинцы", - рассказал Матвиенко.
Он отметил, что в песне поется о простых человеческих ценностях, о том, что женщина должна рожать детей, а у детей должны быть мама и папа. "Именно так у нас все и устроено. Я считаю это лучшим треком, который может представить наша страна на конкурсе с девизом "Откройся!", - добавил композитор.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
23 февраля, 15:10Культура
Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
1401148
Обсудить 2
КультураШоу-бизнесИгорь МатвиенкоЕвровидениеНидерландыРоссияУкраина
Рекомендуем
Дима Билан
Билан перенес концерт в Кирове из-за проблем со здоровьем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну
Эдгард Запашный
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после операции
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма
Флаг Украины
На Украине завели дело против продюсера канала "1+1"
Сергей Быстревский
Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции
Джин из кей-поп бойз-бэнда BTS
Участник BTS рассказал, что думает о скором призыве в армию
Элвис Пресли и Джастин Бибер
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте
Верба
В национальном парке Приморья зацвела верба
Здание Центрального Дома работников искусств на Пушечной улице в Москве.
Центральный дом работников искусств отмечает 90-летие
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус сообщила, что сыграет пекаря из Подмосковья
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Группа Go_A
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Американский писатель Эдгар Аллан По
Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
Лента новостейМолния