Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Компания "Отисифарм" предоставила в ФАС России информацию по запросу", - сообщили в ведомстве. Содержание ответа не уточняется.

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.

Согласно инструкции препарата, он может использоваться, в том числе, в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина, дополнительной оценки требует утверждение, что он может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV (теперь - COVID-19).

ФАС ждала разъяснений до 15 февраля, однако производитель "Отисифарм" просил об отсрочке до конца прошлой недели.