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2020-02-25T16:36+0300
https://ria.ru/20200225/1565186914.html
Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу
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РИА Новости

Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу

16:36 25.02.2020
16644
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛекарственная продукция
Лекарственная продукция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лекарственная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Компания "Отисифарм" предоставила в ФАС России информацию по запросу", - сообщили в ведомстве. Содержание ответа не уточняется.
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В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.
Согласно инструкции препарата, он может использоваться, в том числе, в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина, дополнительной оценки требует утверждение, что он может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV (теперь - COVID-19).
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ФАС ждала разъяснений до 15 февраля, однако производитель "Отисифарм" просил об отсрочке до конца прошлой недели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по последней сводке ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
69211251
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ВОЗКитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Арбидол это плацебо с сахаром по 300 руб.
25 февраля, 17:54
САСлавик А
2110100
Препарат действительно эффективен против страшного заболевания или дельцы от фармакологии решили срубить бабло?
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Руслан Тлеуж
140215
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