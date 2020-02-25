Производитель "Арбидола" предоставил ФАС ответ по коронавирусу

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Компания "Отисифарм" предоставила в ФАС России информацию по запросу", - сообщили в ведомстве. Содержание ответа не уточняется.
В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.
Согласно инструкции препарата, он может использоваться, в том числе, в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина, дополнительной оценки требует утверждение, что он может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV (теперь - COVID-19).
ФАС ждала разъяснений до 15 февраля, однако производитель "Отисифарм" просил об отсрочке до конца прошлой недели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по последней сводке ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса