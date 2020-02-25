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В России закрылись несколько сахарных заводов
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РИА Новости

В России закрылись несколько сахарных заводов

16:10 25.02.2020 (обновлено: 01:11 26.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСклад готовой продукции на сахарном заводе
Склад готовой продукции на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Пять российских сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства, сообщили в Союзе сахаропроизводителей (Союзроссахара).

Мелеузовский сахарный завод

Среди нерентабельных предприятий оказался Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане. В Минсельхозе региона рассказали РИА Новости, что министр Ильшат Фазрахманов 12 февраля встречался в Москве с руководством холдинга "Продимекс", который владеет заводом. Он также встретился с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить предприятие.
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Работникам завода предложат работу в расположенном рядом птицеводческом предприятии "ПК Урал". В ведомстве пояснили, что достигли договоренности по этому вопросу с руководством компании.
На самом предприятии не смогли пояснить ситуацию, отметив, что все вопросы решает владелец компании "Продимекс".
"Мы не знаем, что будет дальше, на самом деле, в это время года все и так уходили в отпуска, потому что производство сахара - это сезонная работа", - сказали на заводе.

Товарковский сахарный завод

Закрывается также Товарковский сахарный завод в Тульской области. Представитель правительства региона заявила РИА Новости, что уведомления об увольнении вручат 200 работникам.
Этот процесс будет происходить в течение двух месяцев. Поскольку производство на предприятии сезонное, сейчас оно не работает, но в новом сезоне производство запущено не будет", - сказала собеседница агентства.
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Она подчеркнула, что ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства работников завода. Также владельцы завода и власти ищут нового инвестора для продолжения деятельности предприятия.
На самом предприятии отказываются давать комментарии по поводу прекращения деятельности.

Нурлатский сахарный завод

Работу вынужден приостановить и Нурлатский сахарный завод в Татарстане. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила РИА Новости, что предстоит трудоустроить более 180 человек.
"Президент поручил руководству района организовать работу по трудоустройству людей, чтобы они не оставались с проблемой один на один. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения города Нурлат", - добавила она.
Кроме того, закроется еще один завод в Краснодарском крае. В конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области.
Склад сахара. Архивное фото
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Россия
Популярные комментарии
Нда... значит, в скором времени сахар подорожает в 2-3 раза.. "Отличный" способ поддержания производства и "опускания" народа ниже плинтуса. Хорошо работает "новая" команда(((
25 февраля, 18:00
andrew197473
1440015015
Какие нафиг дальневосточные гектары... У нас скоро в средней полосе гектары бурьяном зарастут....
25 февраля, 17:52
ddega3333
14110809
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