В России закрылись несколько сахарных заводов

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Пять российских сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства, сообщили в Союзе сахаропроизводителей ( Пять российских сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства, сообщили в Союзе сахаропроизводителей ( Союзроссахара ).

Мелеузовский сахарный завод

Среди нерентабельных предприятий оказался Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане. В Минсельхозе региона рассказали РИА Новости, что министр Ильшат Фазрахманов 12 февраля встречался в Москве с руководством холдинга "Продимекс", который владеет заводом. Он также встретился с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить предприятие.

Работникам завода предложат работу в расположенном рядом птицеводческом предприятии "ПК Урал". В ведомстве пояснили, что достигли договоренности по этому вопросу с руководством компании.

На самом предприятии не смогли пояснить ситуацию, отметив, что все вопросы решает владелец компании "Продимекс".

"Мы не знаем, что будет дальше, на самом деле, в это время года все и так уходили в отпуска, потому что производство сахара - это сезонная работа", - сказали на заводе.

Товарковский сахарный завод

Закрывается также Товарковский сахарный завод в Тульской области. Представитель правительства региона заявила РИА Новости, что уведомления об увольнении вручат 200 работникам.

Этот процесс будет происходить в течение двух месяцев. Поскольку производство на предприятии сезонное, сейчас оно не работает, но в новом сезоне производство запущено не будет", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства работников завода. Также владельцы завода и власти ищут нового инвестора для продолжения деятельности предприятия.

На самом предприятии отказываются давать комментарии по поводу прекращения деятельности.

Нурлатский сахарный завод

Работу вынужден приостановить и Нурлатский сахарный завод в Татарстане. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила РИА Новости, что предстоит трудоустроить более 180 человек.

"Президент поручил руководству района организовать работу по трудоустройству людей, чтобы они не оставались с проблемой один на один. На заводе открыт и еженедельно по средам и пятницам работает консультационный пункт, где прием ведут специалисты центра занятости населения города Нурлат", - добавила она.