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Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране

16:09 25.02.2020 (обновлено: 16:17 25.02.2020)
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© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреасой ситуацию в стране и влияние санкций, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи "на полях" 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.
"В развитие состоявшегося визита Лаврова в Каракас стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, подчеркнули важность нахождения мирных политических развязок внутривенесуэльских противоречий. Отдельно акцентирована пагубность влияния незаконных односторонних санкций в отношении Венесуэлы на социально-гуманитарную ситуацию в стране", - отмечается в сообщении.
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Министры также отметили высокий уровень взаимодействия на международных площадках, в частности в СПЧ ООН, и указали на недопустимость политизации правозащитного измерения.
Лавров 7 февраля посетил Венесуэлу, где встретился также с вице-президентом страны Делси Родригес и главой государства Николасом Мадуро.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хорхе АрреасаСергей ЛавровВенесуэлаООНВ мире
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