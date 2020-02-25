Фурсин: выиграть премию "Прорыв года" может каждый предприниматель

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Участвовать в московском предпринимательском конкурсе "Прорыв года" в этом году станет проще, а отбор финалистов и победителей будет максимально прозрачным, заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города (ДПИР) . Участвовать в московском предпринимательском конкурсе "Прорыв года" в этом году станет проще, а отбор финалистов и победителей будет максимально прозрачным, заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города (ДПИР) Алексей Фурсин

Прием заявок на участие во втором конкурсе для представителей малого и среднего бизнеса столицы стартовал в понедельник. Финалистов в 10 номинациях выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", а члены экспертного совета в конце мая определят победителей.

"Каждый предприниматель сможет стать победителем в этой премии. По сравнению с прошлым годом мы внесли несколько изменений: прием заявок упрощен, а процедура отбора стала еще более прозрачной", - сказал Фурсин во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной началу приема заявок на соискание премии правительства Москвы "Прорыв года – 2020".

Участвовать проще

Фурсин пояснил, что в этом году справка о задолженности по уплате налогов не запрашивается при первичной подаче заявки на конкурс, а нужна будет только на этапе полуфинала. Кроме того, подать заявку теперь сможет любой сотрудник компании, а не только учредитель или генеральный директор.

Кроме того, в номинации "Мама - успешный предприниматель года" был снят возрастной ценз для ребёнка (было до 10 лет), а в номинации "Франшиза-года" - убраны ограничения по сроку существования компании (было до 1 года).

Фурсин также рассказал о появлении двух новых номинаций, которые обещают быть сегодня особо востребованными с учетом современных трендов. Так, номинация "Цифровой предприниматель года" создана для субъектов МСП, работающих в сфере высоких технологий, цифровизации, инноваций, включая искусственный интеллект. Другая новинка – номинация "Креативный предприниматель года", где будут соревноваться представители модной индустрии, кинематографа, дизайна и музыки.

Всего номинаций будет десять. С 2019 года сохранились номинации: "Молодой предприниматель года" (для бизнесменов в возрасте до 30 лет включительно), "Почетный предприниматель года" (для тех, кому уже исполнилось 55 лет), "Социальный предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года", "Стартап года", "Мама — успешный предприниматель года" и "Гран-при года" (для компании с самыми высокими темпами роста и развития).

Голосуем сердцем

Глава столичного департамента предпринимательства также отметил, что прозрачность процедуры отбора финалистов и победителей конкурса будет обеспечена "независимым выбором самих предпринимателей" и использованием механизма платформы "Активный гражданин".

Так, в 2019 году отбор финалистов по экономическим показателям первичных заявок предпринимателей осуществлял экспертный совет при Штабе по защите бизнеса Москвы. Теперь экспертный совет будет расширен.