Фурсин: выиграть премию "Прорыв года" может каждый предприниматель

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Участвовать в московском предпринимательском конкурсе "Прорыв года" в этом году станет проще, а отбор финалистов и победителей будет максимально прозрачным, заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города (ДПИР) Алексей Фурсин.
Прием заявок на участие во втором конкурсе для представителей малого и среднего бизнеса столицы стартовал в понедельник. Финалистов в 10 номинациях выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", а члены экспертного совета в конце мая определят победителей.
"Каждый предприниматель сможет стать победителем в этой премии. По сравнению с прошлым годом мы внесли несколько изменений: прием заявок упрощен, а процедура отбора стала еще более прозрачной", - сказал Фурсин во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной началу приема заявок на соискание премии правительства Москвы "Прорыв года – 2020".
Участвовать проще
Фурсин пояснил, что в этом году справка о задолженности по уплате налогов не запрашивается при первичной подаче заявки на конкурс, а нужна будет только на этапе полуфинала. Кроме того, подать заявку теперь сможет любой сотрудник компании, а не только учредитель или генеральный директор.
Кроме того, в номинации "Мама - успешный предприниматель года" был снят возрастной ценз для ребёнка (было до 10 лет), а в номинации "Франшиза-года" - убраны ограничения по сроку существования компании (было до 1 года).
Фурсин также рассказал о появлении двух новых номинаций, которые обещают быть сегодня особо востребованными с учетом современных трендов. Так, номинация "Цифровой предприниматель года" создана для субъектов МСП, работающих в сфере высоких технологий, цифровизации, инноваций, включая искусственный интеллект. Другая новинка – номинация "Креативный предприниматель года", где будут соревноваться представители модной индустрии, кинематографа, дизайна и музыки.
Всего номинаций будет десять. С 2019 года сохранились номинации: "Молодой предприниматель года" (для бизнесменов в возрасте до 30 лет включительно), "Почетный предприниматель года" (для тех, кому уже исполнилось 55 лет), "Социальный предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года", "Стартап года", "Мама — успешный предприниматель года" и "Гран-при года" (для компании с самыми высокими темпами роста и развития).
Голосуем сердцем
Глава столичного департамента предпринимательства также отметил, что прозрачность процедуры отбора финалистов и победителей конкурса будет обеспечена "независимым выбором самих предпринимателей" и использованием механизма платформы "Активный гражданин".
Так, в 2019 году отбор финалистов по экономическим показателям первичных заявок предпринимателей осуществлял экспертный совет при Штабе по защите бизнеса Москвы. Теперь экспертный совет будет расширен.
"Мы организуем народные выборы дополнительных участников экспертного совета, из районов. По сути, сами районы выберут представителей, которые будут определять победителей, в том числе и на платформе. Нам важно, что повышался уровень доверия к проекту. Сам выбор прозрачен: любой голосует сердцем", - заключил Фурсин.