Пресс-конференция к началу Великого поста

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3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, посвященная началу Великого поста и его настоящему предназначению. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".