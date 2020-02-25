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Пресс-конференция к началу Великого поста
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РИА Новости

Пресс-конференция к началу Великого поста

16:01 25.02.2020 (обновлено: 16:04 25.02.2020)
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3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, посвященная началу Великого поста и его настоящему предназначению. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Участники:
- глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир ЛЕГОЙДА;
- председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим КОЗЛОВ;
- директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей ЗАРОВ.

Великий пост у православных в этом году начинается 2 марта и продлится до 18 апреля. В рамках мероприятия речь пойдет о том, как Церковь велит поститься мирянам, что можно делать в пост, а чего лучше не делать, как он влияет на здоровье. Будут затронуты также богословско-философские темы истории установления и глубинных смыслов Великого поста.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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