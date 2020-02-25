Билан перенес концерт в Кирове из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Певец Дима Билан перенес концерт в Кирове на 23 марта по состоянию здоровья, заявив, что те, кто придет на выступление, получат от него "хороший подарок".
"Мы все, в принципе, люди. И тоже нам свойственно болеть и какие-то обострения в межсезонья тоже бывают. Не хотел бы вдаваться в подробности, но все-таки даты переноса концерта в городе Киров мы нашли - это будет 23 марта. Каждого, кто придет на этот концерт, который тоже должен пройти с аншлагом, ждет от меня лично подарок. Хороший! Еще раз кировчанам привет, спасибо за понимание. Я много работаю и стараюсь многие вещи делать для вас, правда, с большой отдачей. Очень вас уважаю и до встречи еще раз, на этот раз точно", - написал Билан в Instagram.
Согласно расписанию гастролей на сайте Билана, концерт в Кирове должен был состояться 25 февраля.
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