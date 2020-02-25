В Якутии объяснили лидерство по снижению числа ДТП

ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Попадание Якутии в число регионов РФ, в которых наиболее заметно снизилось число ДТП в прошлом году, объясняется, в том числе, увеличением числа камер на дорогах, заявили в УГИБДД республики.
Согласно исследованию РИА Новости, количество ДТП в 2019 году снизилось по сравнению с предыдущим годом в 58 регионах. Лидером в этом отношении является Чукотка, а также Ростовская область, Новосибирская область и Якутия.
Как отметили в пресс-службе управления, в прошлом году на территории Якутии было зафиксировано на 20,2% меньше ДТП, в них погибли на 30% меньше людей, пострадали - на 18,5% меньше. Всего на автодорогах региона было зарегистрировано 800 ДТП, в которых погибли 84 человека, 1051человек получил травмы (в 2018 году 1002, 120, 1289 соответственно).
"В минувшем году в регионе значительно возросло число установленных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, что, несомненно, в дальнейшем будет способствовать повышению уровня дисциплинированности водителей транспортных средств и, как следствие, снижению аварийности", - рассказали в пресс-службе.
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По данным ведомства, за минувший год с помощью камер на дорогах было выявлено почти 285 тысяч нарушений ПДД. В 2020 году введены в эксплуатацию 32 камеры, установленные в 2019-м. К концу года общее число комплексов достигнет 172 единиц.
За почти два месяца 2020 года на дорогах республики зарегистрировано 82 ДТП, в результате которых девять человек погибли и 106 получили травмы различной степени тяжести. "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества ДТП на 6,8% (88 ДТП), числа раненых на 9,4% (117). По количеству погибших отмечен рост на +12,5% (8)", - добавили в пресс-службе.