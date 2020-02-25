Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T16:04+0300
https://ria.ru/20200225/1565186358.html
Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564002685_0:0:3121:1756_1036x0_80_0_0_c01e78446080202ea6c9e21625be34be.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну

16:00 25.02.2020 (обновлено: 16:04 25.02.2020)
735
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему, в отличие от демократов, никогда не нравился скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум - 25.
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Вчера, 12:05
СМИ: Вайнштейн попал в больницу после вердикта присяжных
"Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил о том, что будет стараться, чтобы одержать надо мной победу на выборах... Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его. Я знал его немного, не очень хорошо, потому что он был в Нью-Йорке. Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама любила его, Хиллари Клинтон любила его. Он давал огромные деньги демократам. Так что мой вопрос - не попросят ли у демократов вернуть эти деньги обратно?", - заявил Трамп.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
Продюсер Харви Вайнштейн
6 мая 2019, 02:55
Дело американского продюсера Харви Вайнштейна
2110001
Обсудить 0
Харви ВайнштейнУма ТурманДональд ТрампХиллари КлинтонАнджелина Джоли (Войт)СШАВ мире
Рекомендуем
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу
Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали об ориентации Мубарака на США
Продюсер Игорь Матвиенко
Матвиенко уточнил, почему группу "Фабрика" надо послать на Евровидение
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе
Российский журналист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти
Флаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили предложение Киева по платформе для обсуждения Крыма
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
СМИ узнали о кандидате на пост премьера Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
Лента новостейМолния