Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему, в отличие от демократов, никогда не нравился скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальных домогательствах. По полному списку обвинений ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Как сообщил журналистам окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс, Вайнштейну грозит в США минимум пять лет тюрьмы, максимум - 25.
"Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил о том, что будет стараться, чтобы одержать надо мной победу на выборах... Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его. Я знал его немного, не очень хорошо, потому что он был в Нью-Йорке. Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама любила его, Хиллари Клинтон любила его. Он давал огромные деньги демократам. Так что мой вопрос - не попросят ли у демократов вернуть эти деньги обратно?", - заявил Трамп.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
6 мая 2019, 02:55Дело американского продюсера Харви Вайнштейна