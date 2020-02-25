Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну

"Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил о том, что будет стараться, чтобы одержать надо мной победу на выборах... Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его. Я знал его немного, не очень хорошо, потому что он был в Нью-Йорке. Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама любила его, Хиллари Клинтон любила его. Он давал огромные деньги демократам. Так что мой вопрос - не попросят ли у демократов вернуть эти деньги обратно?", - заявил Трамп.