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США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле
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РИА Новости

США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле

16:00 25.02.2020
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Moderna направила правительству США оперативно разработанную вакцину против нового коронавируса, клинические испытания начнутся в конце апреля,
"Компания произвела первую партию вакцины mRNA-1273 от коронавируса. Ампулы с вакциной были направлены в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID)", - говорится в релизе производителя.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля. Первые итоги испытаний станут известны в июле или августе. Глава института отметил скорость, с которой была создана вакцина.
"Перейти к первой фазе испытаний через три месяца после расшифровки генетической последовательности (вируса) - это мировой рекорд для неполевых исследований", - сказал он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2704, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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