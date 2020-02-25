США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле

Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Moderna направила правительству Американская фармацевтическая компания Moderna направила правительству США оперативно разработанную вакцину против нового коронавируса , клинические испытания начнутся в конце апреля,

"Компания произвела первую партию вакцины mRNA-1273 от коронавируса. Ампулы с вакциной были направлены в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID)", - говорится в релизе производителя.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля. Первые итоги испытаний станут известны в июле или августе. Глава института отметил скорость, с которой была создана вакцина.

"Перейти к первой фазе испытаний через три месяца после расшифровки генетической последовательности (вируса) - это мировой рекорд для неполевых исследований", - сказал он.