Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
"Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями", — приводит его слова НТВ.
Игорь Качкин подчеркивает, что принимал участие в сделках по приобретению квартир по доверенности.
Его отец, Николай Качкин, заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. Сейчас, по его словам, он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом, как признался отец подполковника, дела с его предприятиями сейчас идут не лучшим образом. При этом мужчина подчеркнул, что вложенные в недвижимость деньги заработал честным трудом.
Также Николай Качкин называет обвинения клеветой и черной завистью.
Как сообщил телеканал, в МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника нет, поскольку квартиры принадлежат его родителям.
В середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у Игоря Качкина 22 квартиры суммарной стоимостью в 50 миллионов рублей.