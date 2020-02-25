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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
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РИА Новости

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

16:00 25.02.2020 (обновлено: 20:25 25.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
"Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями", — приводит его слова НТВ.
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Игорь Качкин подчеркивает, что принимал участие в сделках по приобретению квартир по доверенности.
Его отец, Николай Качкин, заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. Сейчас, по его словам, он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом, как признался отец подполковника, дела с его предприятиями сейчас идут не лучшим образом. При этом мужчина подчеркнул, что вложенные в недвижимость деньги заработал честным трудом.
Также Николай Качкин называет обвинения клеветой и черной завистью.
Как сообщил телеканал, в МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника нет, поскольку квартиры принадлежат его родителям.
В середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у Игоря Качкина 22 квартиры суммарной стоимостью в 50 миллионов рублей.
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В центре гоpода большого, Где травинки не растет, Жил поэт, волшебник слова, Вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он что попало, Просто выбился из сил, И в деревню на поправку, Где коровы щиплют травку, Отдыхать отправлен был. Двадцать две квартиры, Двадцать две квартиры, Двадцать две квартиры, Папины дела. Двадцать две квартиры, Стих родился новый, Подполковник МВД ведь я.
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aalekseevan
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Олег 84
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