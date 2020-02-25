Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Его отец, Николай Качкин, заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. Сейчас, по его словам, он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом, как признался отец подполковника, дела с его предприятиями сейчас идут не лучшим образом. При этом мужчина подчеркнул, что вложенные в недвижимость деньги заработал честным трудом.