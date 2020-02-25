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Новости Подмосковья
2020-02-25T15:58+0300
https://ria.ru/20200225/1565186225.html
Жители Подмосковья могут оценить качество услуг ЖКХ через интернет
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РИА Новости

Жители Подмосковья могут оценить качество услуг ЖКХ через интернет

15:58 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жители Московской области теперь могут самостоятельно оценить качество предоставляемых услуг ЖКХ – в регионе заработал соответствующий интернет-сервис. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
"Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями. Каждый житель Московской области сегодня имеет возможность напрямую обратиться к органам власти и самостоятельно повлиять на свою жизнь в лучшую сторону", – подчеркнул зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
На портале "ТырешаешьЖКХ.РФ" любой житель Московской области может оценить качество работы директора управляющей организации, сообщить, устраивает ли его качество уборки в подъезде и во дворе, отопление, водоснабжение и прочие услуги ЖКХ.
Также на сайте жители могут оставлять заявки с описанием возникшей проблемы или интересующим вопросом. Проблемы решают в кратчайшие сроки.
Информация о новом портале "ТырешаешьЖКХ.РФ" будет размещена на сайтах администраций, "Доброделе", листовки с QR-кодом сайта появятся в подъездах многоквартирных домов, также жители получат информацию в рассылке в системе ЕИАС.
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Новости ПодмосковьяЖКХМинистерство ЖКХ Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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