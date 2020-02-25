Жители Подмосковья могут оценить качество услуг ЖКХ через интернет

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Жители Московской области теперь могут самостоятельно оценить качество предоставляемых услуг ЖКХ – в регионе заработал соответствующий интернет-сервис. Об этом сообщил телеканал Жители Московской области теперь могут самостоятельно оценить качество предоставляемых услуг ЖКХ – в регионе заработал соответствующий интернет-сервис. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

"Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями. Каждый житель Московской области сегодня имеет возможность напрямую обратиться к органам власти и самостоятельно повлиять на свою жизнь в лучшую сторону", – подчеркнул зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

На портале "ТырешаешьЖКХ.РФ" любой житель Московской области может оценить качество работы директора управляющей организации, сообщить, устраивает ли его качество уборки в подъезде и во дворе, отопление, водоснабжение и прочие услуги ЖКХ.

Также на сайте жители могут оставлять заявки с описанием возникшей проблемы или интересующим вопросом. Проблемы решают в кратчайшие сроки.