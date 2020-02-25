В Палестине более 50 человек пострадали в столкновениях с военными

ГАЗА, 25 фев - РИА Новости. Более 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на Более 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан , заявила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Пятьдесят шесть палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Тубас", - заявила аль-Фукаха.

"Часть пострадавших получила ранения резиновыми пулями, часть надышалась слезоточивым газом. Пострадавшим была оказана первая помощь на месте, 13 человек были госпитализированы", - добавила она.

Волнения на палестинских территориях Западного берега реки Иордан и столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности стали почти ежедневным явлением после того, как президент США Дональд Трамп представил в Вашингтоне "сделку века".

План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.