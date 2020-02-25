В Палестине более 50 человек пострадали в столкновениях с военными

ГАЗА, 25 фев - РИА Новости. Более 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, заявила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"Пятьдесят шесть палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Тубас", - заявила аль-Фукаха.
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"Часть пострадавших получила ранения резиновыми пулями, часть надышалась слезоточивым газом. Пострадавшим была оказана первая помощь на месте, 13 человек были госпитализированы", - добавила она.
Волнения на палестинских территориях Западного берега реки Иордан и столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности стали почти ежедневным явлением после того, как президент США Дональд Трамп представил в Вашингтоне "сделку века".
План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.