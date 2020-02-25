Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире

"Все, что я могу сделать в качестве посредника, все, что я могу сделать, чтобы помочь, я сделаю для Кашмира. Кашмир долгое время остается проблемой, люди страдают. Каждая из сторон имеет свою историю, но они работают над решением проблемы", - сказал Трамп журналистам.