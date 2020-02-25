Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Нью-Дели, заявил о готовности стать посредником в урегулировании ситуации в Кашмире между Индией и Пакистаном.
"Все, что я могу сделать в качестве посредника, все, что я могу сделать, чтобы помочь, я сделаю для Кашмира. Кашмир долгое время остается проблемой, люди страдают. Каждая из сторон имеет свою историю, но они работают над решением проблемы", - сказал Трамп журналистам.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того. как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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