Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе

"Главный вопрос всего сериала звучал так: каково это - быть одной из самой известных женщин в американской политике, но при этом понимать, что на самом деле тебя никто не знает. Все эти годы люди навешивают разные ярлыки, они то восхваляют ее, то демонизируют. Нас интересовало, какая Хиллари на самом деле. Ответ на этот вопрос очень сложный, и нам потребовался четырехчасовой фильм, чтобы приблизиться к нему", — поделилась режиссер.