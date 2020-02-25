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Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе
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РИА Новости

Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе

15:53 25.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Американский политик Хиллари Клинтон на пресс-конференции во вторник рассказала, что восхищена тем, как режиссер Нанетт Бурштейн превратила историю ее жизни в захватывающий сериал.
Документальный четырехсерийный фильм "Хиллари" показали накануне в программе Berlinale Special международного Берлинского кинофестиваля. На премьеру приехала героиня картины Хиллари Клинтон, которая во вторник ответила на вопросы журналистов.
"Я впечатлена тем, как Нанетт собрала весь этот материал и превратила его в захватывающий фильм. Он рассказывает не только о моей жизни, он рассказывает о нашей политике, обо всех тех вызовах, с которыми сталкивается каждый человек. Я благодарна за эту работу. Это моя жизнь, и я рада, что она была запечатлена таким впечатляющим и трогательным образом", — сказала Клинтон.
По словам Бурштейн, первый вопрос, который она задала Клинтон на интервью, касался ее детства, поскольку действие картины разворачивается в хронологическом порядке.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Наннет Бурштейн на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Режиссер Наннет Бурштейн на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Наннет Бурштейн на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
"Главный вопрос всего сериала звучал так: каково это - быть одной из самой известных женщин в американской политике, но при этом понимать, что на самом деле тебя никто не знает. Все эти годы люди навешивают разные ярлыки, они то восхваляют ее, то демонизируют. Нас интересовало, какая Хиллари на самом деле. Ответ на этот вопрос очень сложный, и нам потребовался четырехчасовой фильм, чтобы приблизиться к нему", — поделилась режиссер.
Клинтон отметила, что не спешит подводить итоги своей деятельности и продолжает смотреть в будущее, поскольку многое еще предстоит сделать.
Кадр из фильма Ундина
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КультураКино и сериалыНовости культурыХиллари КлинтонБерлинский кинофестиваль
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