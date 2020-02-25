Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T16:57+0300
https://ria.ru/20200225/1565185678.html
В Совфеде рассказали об ориентации Мубарака на США
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:21:3028:1724_1036x0_80_0_0_189cd588298310b65ee9295edad7bc61.jpg
РИА Новости

В Совфеде рассказали об ориентации Мубарака на США

15:50 25.02.2020 (обновлено: 16:57 25.02.2020)
400
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ориентация на Запад, и в большей степени на США, не обеспечила защиту бывшему президенту Египта Хосни Мубараку, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Мубарак скончался во вторник на 92-м году жизни. "Хосни Мубарак был одним из авторитетнейших лидеров Египта, который занял пост президента в непростой период после убийства Анвара Садата", - сказал сенатор.
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
Вчера, 15:13
Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
Несмотря на то, что Мубарак получал образование в Советском Союзе, в дальнейшем он сделал ставку на США, "но в трудный момент американцы от него отказались и поддержали исламиста Муххада Мурси", отметил Джабаров.
В результате волнений Мубарак был свергнут, долго находился под следствием. Его приговорили к высшей мере наказания, но затем он был помилован, отметил законодатель.
По его словам, "арабским странам пример Мубарака показывает, что дружба с США не гарантирует ни безопасности, ни надежности".
По словам Джабарова, действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ведет более сдержанную политику, не делая одну ставку на США и "стремясь сделать Египет более независимым".
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Вчера, 15:37
Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока
2210000
Обсудить 0
Умер Хосни МубаракВладимир ДжабаровХосни МубаракЕгипетВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об отношении к Вайнштейну
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
Хиллари Клинтон восхищена документальным фильмом о себе
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Сергей Цеков
В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти
Флаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
СК вычислил второго участника убийства Япончика
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Переговоры по партнерству ЕС и Британии начнутся в начале марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лента новостейМолния