В Совфеде рассказали об ориентации Мубарака на США

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ориентация на Запад, и в большей степени на США, не обеспечила защиту бывшему президенту Египта Ориентация на Запад, и в большей степени на США, не обеспечила защиту бывшему президенту Египта Хосни Мубараку , заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров

Мубарак скончался во вторник на 92-м году жизни. "Хосни Мубарак был одним из авторитетнейших лидеров Египта, который занял пост президента в непростой период после убийства Анвара Садата", - сказал сенатор.

Несмотря на то, что Мубарак получал образование в Советском Союзе, в дальнейшем он сделал ставку на США, "но в трудный момент американцы от него отказались и поддержали исламиста Муххада Мурси", отметил Джабаров.

В результате волнений Мубарак был свергнут, долго находился под следствием. Его приговорили к высшей мере наказания, но затем он был помилован, отметил законодатель.

По его словам, "арабским странам пример Мубарака показывает, что дружба с США не гарантирует ни безопасности, ни надежности".