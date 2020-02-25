СК вычислил второго участника убийства Япончика

Им оказался, который уже был судим за другие преступления и с 2017 года отбывает наказание, уточнили в ведомстве.

"Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца", — говорится в заявлении СК России.

По версии следствия, Газзаев передал сообщникам винтовку, из которой убили Иванькова, а в момент нападения был на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.