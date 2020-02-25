СК вычислил второго участника убийства Япончика

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следователи установили второго участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщил СК России.
Им оказался Каха Газзаев, который уже был судим за другие преступления и с 2017 года отбывает наказание, уточнили в ведомстве.
"Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца", — говорится в заявлении СК России.
По версии следствия, Газзаев передал сообщникам винтовку, из которой убили Иванькова, а в момент нападения был на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.
Шестого февраля в Москве по делу об убийстве Япончика задержали Муртаза Шаданию. Мужчине предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Басманный районный суд арестовал его на два месяца.
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Иванькова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, снайпер тяжело ранил летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе. Через несколько месяцев Япончик скончался.