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СК вычислил второго участника убийства Япончика
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РИА Новости

СК вычислил второго участника убийства Япончика

15:49 25.02.2020 (обновлено: 16:37 25.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
© РИА Новости / Кирилл Калинников
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Следователи установили второго участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщил СК России.
Им оказался Каха Газзаев, который уже был судим за другие преступления и с 2017 года отбывает наказание, уточнили в ведомстве.

"Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца", — говорится в заявлении СК России.

По версии следствия, Газзаев передал сообщникам винтовку, из которой убили Иванькова, а в момент нападения был на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.
Шестого февраля в Москве по делу об убийстве Япончика задержали Муртаза Шаданию. Мужчине предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Басманный районный суд арестовал его на два месяца.
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Иванькова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, снайпер тяжело ранил летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе. Через несколько месяцев Япончик скончался.
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Каха ГаззаевВячеслав ИваньковСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
какая страна такие и герои
25 февраля, 16:27
КМКостя Магомедов
18010134
Это очень важно наказать убившего криминального авторитета. А убийцу, например, Листьева зачем искать?
25 февраля, 16:43
СзСнова здорова
20013016
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