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Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока
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РИА Новости

Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока

15:37 25.02.2020 (обновлено: 16:57 25.02.2020)
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© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyЭкс-президент Египта Хосни Мубарак
Экс-президент Египта Хосни Мубарак
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший президент Египта Хосни Мубарак был целой эпохой не только для своей страны, но и для всего ближневосточного региона, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее гостелевидение Египта сообщило о том, что Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. Семья экс-президента подтвердила информацию о его смерти.
"Сын простого египетского крестьянина, военный летчик, дослужившийся до званий главного маршала авиации и генерал-лейтенанта ВС Египта, он был у вершины власти 30 лет. Это был мужественный человек, настоящий солдат. Жизнь Мубарака не раз подвергалась опасности, только за свою политическую карьеру он пережил шесть покушений", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Парламентарий также отметил, что Мубарак, получивший образование в СССР, прекрасно говорил по-русски, в годы его правления российско-египетские отношения были на подъеме. Кроме того, подчеркивает Слуцкий, экс-президент Египта внес весомый вклад в урегулирование на Ближнем Востоке.
"Заслуги и ошибки Мубарака оценят теперь его потомки и историки. Но одно совершенно точно – для Египта, да и для всего ближневосточного региона он был целой эпохой", - добавил он.
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Как в свою очередь заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, одни называли Мубарака смелым реформатором, другие - виновником социально-экономических проблем Египта и даже диктатором. По словам депутата, этот спор сегодня из политической плоскости перейдет в историческую.
"Несмотря на всю неоднозначность фигуры и специфику методов политической деятельности, за долгие годы своего правления Мубарак сумел восстановить утраченные позиции Египта на международной арене и вывести отношения с большинством государств на новый уровень", - сказал политик.
Парламентарий добавил, что к РФ у Мубарака было особое отношение: он активно стремился к развитию сотрудничества Египта и России, хорошо говорил на русском языке и общался с российскими политическими партнерами по-русски.
Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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Биография Хосни Мубарака
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Умер Хосни МубаракЛеонид СлуцкийБлижний ВостокХосни МубаракЕгипетВ мире
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