Слуцкий назвал Мубарака целой эпохой для Ближнего Востока

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший президент Египта Бывший президент Египта Хосни Мубарак был целой эпохой не только для своей страны, но и для всего ближневосточного региона, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее гостелевидение Египта сообщило о том, что Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. Семья экс-президента подтвердила информацию о его смерти.

"Сын простого египетского крестьянина, военный летчик, дослужившийся до званий главного маршала авиации и генерал-лейтенанта ВС Египта, он был у вершины власти 30 лет. Это был мужественный человек, настоящий солдат. Жизнь Мубарака не раз подвергалась опасности, только за свою политическую карьеру он пережил шесть покушений", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что Мубарак, получивший образование в СССР, прекрасно говорил по-русски, в годы его правления российско-египетские отношения были на подъеме. Кроме того, подчеркивает Слуцкий, экс-президент Египта внес весомый вклад в урегулирование на Ближнем Востоке.

"Заслуги и ошибки Мубарака оценят теперь его потомки и историки. Но одно совершенно точно – для Египта, да и для всего ближневосточного региона он был целой эпохой", - добавил он.

Как в свою очередь заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, одни называли Мубарака смелым реформатором, другие - виновником социально-экономических проблем Египта и даже диктатором. По словам депутата, этот спор сегодня из политической плоскости перейдет в историческую.

"Несмотря на всю неоднозначность фигуры и специфику методов политической деятельности, за долгие годы своего правления Мубарак сумел восстановить утраченные позиции Египта на международной арене и вывести отношения с большинством государств на новый уровень", - сказал политик.

Парламентарий добавил, что к РФ у Мубарака было особое отношение: он активно стремился к развитию сотрудничества Египта и России, хорошо говорил на русском языке и общался с российскими политическими партнерами по-русски.