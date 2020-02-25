В Курганскую область направят семь миллиардов рублей по нацпроектам

КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Около 7 миллиардов рублей будет направлено в Курганскую область в текущем году в рамках реализации нацпроектов и почти 18 за период 2020-2022 годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего визита в Курганскую область провел совещании по вопросу утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы. Несколько министров правительства России в прошлом году были назначены кураторами регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Куратором Курганской области стал Силуанов. На реализацию этой программы запланировано до 2024 года 5 миллиардов рублей.
"Нельзя не остановиться на тех ресурсах, которые сегодня идут в регион по линии национальных проектов. Здесь только в текущем году в рамках нацпроектов около 7 миллиардов рублей будет направлено в субъект РФ по ключевым направлениям. За период трехлетки - с 2020 по 2022 годы - эта цифра составит почти 18 миллиардов рублей", - сказал журналистам Силуанов.
Он выразил уверенность, что реализация мероприятий в рамках нацпроектов и запуск индивидуальной программы социально-экономического развития позволит повысить темпы экономического развития области и создать новые рабочие места.
"Мы уверены, что жители Курганской области увидят изменения, которые мы планируем осуществить в ближайшие годы", - добавил министр.