В Курганскую область направят семь миллиардов рублей по нацпроектам

"Нельзя не остановиться на тех ресурсах, которые сегодня идут в регион по линии национальных проектов. Здесь только в текущем году в рамках нацпроектов около 7 миллиардов рублей будет направлено в субъект РФ по ключевым направлениям. За период трехлетки - с 2020 по 2022 годы - эта цифра составит почти 18 миллиардов рублей", - сказал журналистам Силуанов.