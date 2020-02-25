В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий, сообщили в пресс-службе Национального агентства Италии по туризму (ENIT).

Соблюдение простых правил гигиены может предотвратить распространение коронавируса.

Как и другие респираторные заболевания, новая инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок.

Наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.

"Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы (кашель, чихание, простуда), но он не передается по воздуху. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого имеются симптомы респираторного заболевания, ВОЗ рекомендует придерживаться безопасного расстояния в один метр, — напоминают в ENIT. —

Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе".