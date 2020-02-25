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Туризм
2020-02-25T23:31+0300
https://ria.ru/20200225/1565184635.html
В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса
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РИА Новости

В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса

23:31 25.02.2020
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© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий, сообщили в пресс-службе Национального агентства Италии по туризму (ENIT).
Соблюдение простых правил гигиены может предотвратить распространение коронавируса.
Как и другие респираторные заболевания, новая инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок.
Наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.
"Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы (кашель, чихание, простуда), но он не передается по воздуху. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого имеются симптомы респираторного заболевания, ВОЗ рекомендует придерживаться безопасного расстояния в один метр, — напоминают в ENIT. —
Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе".
В агентстве утрочняют, что рекомендации ВОЗ в отношении коронавируса очень похожи на советы при обычном сезонном гриппе. Нужно применять обычные профилактические меры, в частности, при чихании и кашле закрывать нос и рот локтем или использовать одноразовый носовой платок, сохранять руки в чистоте и обрабатывать пищу в соответствии с обычными правилами гигиены.
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