В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий, сообщили в пресс-службе Национального агентства Италии по туризму (ENIT).
Соблюдение простых правил гигиены может предотвратить распространение коронавируса.
Как и другие респираторные заболевания, новая инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок.
Как и другие респираторные заболевания, новая инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок.
Наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.
"Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы (кашель, чихание, простуда), но он не передается по воздуху. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого имеются симптомы респираторного заболевания, ВОЗ рекомендует придерживаться безопасного расстояния в один метр, — напоминают в ENIT. —
Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе".
Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе".
В агентстве утрочняют, что рекомендации ВОЗ в отношении коронавируса очень похожи на советы при обычном сезонном гриппе. Нужно применять обычные профилактические меры, в частности, при чихании и кашле закрывать нос и рот локтем или использовать одноразовый носовой платок, сохранять руки в чистоте и обрабатывать пищу в соответствии с обычными правилами гигиены.