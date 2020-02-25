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Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
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РИА Новости

Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

15:29 25.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в США налаживается, заболевшие выздоравливают, заявил президент США Дональд Трамп.
"Вы можете спросить о коронавирусе, который находится под контролем в нашей стране. У нас очень мало человек им болеют... Людям становится лучше, им всем становится лучше. Мы привезли несколько американцев с корабля, это было правильно, и они на карантине. Мы думаем, что они скоро будут в хорошей форме", - заявил Трамп журналистам.
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"Я думаю, что вся ситуация начнет налаживаться, много таланта, много усилий положено на это, мы направляем на это 2,5 миллиарда долларов", - отметил он.
По состоянию на 24 февраля зарегистрированы 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйДональд ТрампВОЗКитайСШАВ мире
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