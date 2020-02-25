Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

"Вы можете спросить о коронавирусе, который находится под контролем в нашей стране. У нас очень мало человек им болеют... Людям становится лучше, им всем становится лучше. Мы привезли несколько американцев с корабля, это было правильно, и они на карантине. Мы думаем, что они скоро будут в хорошей форме", - заявил Трамп журналистам.

"Я думаю, что вся ситуация начнет налаживаться, много таланта, много усилий положено на это, мы направляем на это 2,5 миллиарда долларов", - отметил он.

По состоянию на 24 февраля зарегистрированы 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.

Ранее администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.