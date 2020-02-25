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Лавров обсудил с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование

15:27 25.02.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
© POOL
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном проблематику нагорно-карабахского урегулирования, говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи в Женеве "на полях" заседания Совета по правам человека ООН.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования", - отмечается в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Зограб МнацаканянСитуация в зоне карабахского конфликтаНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД АрменииСовет по правам человека ООНЖенева (город)РоссияАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеВ мире
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