Лавров обсудил с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном проблематику нагорно-карабахского урегулирования, говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи в Женеве "на полях" заседания Совета по правам человека ООН.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования", - отмечается в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.