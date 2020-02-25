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2020-02-25T23:58+0300
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Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
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РИА Новости

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

15:25 25.02.2020 (обновлено: 23:58 25.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КУРГАН, 25 фев — РИА Новости. В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

"Это <...> позволит получить широкий эффект и по другим направлениям: в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и конечно, в бизнесе", — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что кабмин решает все те задачи, которые поставил президент Владимир Путин, в том числе сформулированные в нацпроектах.
Ранее премьер предупредил, что любое затягивание сроков по нацпроектам недопустимо.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Вчера, 16:31
Сенаторы на встрече с Мишустиным обсудят реализацию нацпроектов

Нацпроекты

Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:
"Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура;
"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;
"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
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Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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Правительство РФВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Надеемся, чтобы это были не только свои люди, но и весь остальной народец.
25 февраля, 15:30
Егор Скумбриевич
669711013
Спасибо, Кэп!
25 февраля, 15:26
Апокалипсис Сегодня
236321012
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