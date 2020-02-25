Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

КУРГАН, 25 фев — РИА Новости. В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.
"Это <...> позволит получить широкий эффект и по другим направлениям: в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и конечно, в бизнесе", — отметил он.
Мишустин подчеркнул, что кабмин решает все те задачи, которые поставил президент Владимир Путин, в том числе сформулированные в нацпроектах.
Ранее премьер предупредил, что любое затягивание сроков по нацпроектам недопустимо.
Нацпроекты
Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:
"Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура;
"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;
"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.