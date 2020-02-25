Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса

АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
План предусматривает проведение профилактических проверок в пунктах въезда и выезда воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом со странами с высокой распространенностью заболевания. Предусматривается временное ограничение, полностью или частично, воздушного, морского, железнодорожного или автомобильного сообщения с такими странами.
Также планируется временное приостановление работы школ и учебных заведений, религиозных учреждений, театров, кинотеатров, спортивных и художественных объектов, предприятий, общественных служб и организаций, а также вообще мест для собраний. Будет ограничено движение транспортных средств.
В то же время необходимо будет обеспечить возможность перемещения медицинского и сестринского персонала, а также персонала машин срочной помощи. Предусмотрена возможность экстренного найма, с отходом от всех существующих положений, дополнительного медицинского и сестринского персонала, а также прямой закупки медицинской техники, средств индивидуальной защиты и лекарств.
"Мы находимся в контакте с тем, чтобы не было недостатка в масках и так далее, если это будет необходимо", - сказал Петсас.
Что касается возможного воздействия коронавируса на греческую экономику, он заявил, что сейчас последствия умеренные.
Между тем телеканал ANT1 сообщил, что в городе Патры на Пелопоннесе царит паника после вспышки коронавируса в Италии и гибели семи человек всего за несколько дней. В Патры ежедневно прибывают паромы из Италии, и это беспокоит местных жителей. В большинстве аптек города закончились медицинские маски, сообщает телеканал. Компетентные органы рекомендуют жителям успокоиться.
Панике способствовали сообщения о том, что в понедельник днем в университетскую больницу Рио (городок вблизи Патриарху) поступил 40-летний мужчина с подозрением на симптомы коронавируса. Тест на сезонный грипп был отрицательным, во вторник Институт Пастера сообщил, что тем на коронавирус также отрицательный, сообщает местное издание Patras times.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.