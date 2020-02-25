Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса

АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.

План предусматривает проведение профилактических проверок в пунктах въезда и выезда воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом со странами с высокой распространенностью заболевания. Предусматривается временное ограничение, полностью или частично, воздушного, морского, железнодорожного или автомобильного сообщения с такими странами.

Также планируется временное приостановление работы школ и учебных заведений, религиозных учреждений, театров, кинотеатров, спортивных и художественных объектов, предприятий, общественных служб и организаций, а также вообще мест для собраний. Будет ограничено движение транспортных средств.

В то же время необходимо будет обеспечить возможность перемещения медицинского и сестринского персонала, а также персонала машин срочной помощи. Предусмотрена возможность экстренного найма, с отходом от всех существующих положений, дополнительного медицинского и сестринского персонала, а также прямой закупки медицинской техники, средств индивидуальной защиты и лекарств.

"Мы находимся в контакте с тем, чтобы не было недостатка в масках и так далее, если это будет необходимо", - сказал Петсас.

Что касается возможного воздействия коронавируса на греческую экономику, он заявил, что сейчас последствия умеренные.

Между тем телеканал ANT1 сообщил, что в городе Патры на Пелопоннесе царит паника после вспышки коронавируса в Италии и гибели семи человек всего за несколько дней. В Патры ежедневно прибывают паромы из Италии, и это беспокоит местных жителей. В большинстве аптек города закончились медицинские маски, сообщает телеканал. Компетентные органы рекомендуют жителям успокоиться.

Панике способствовали сообщения о том, что в понедельник днем ​​в университетскую больницу Рио (городок вблизи Патриарху) поступил 40-летний мужчина с подозрением на симптомы коронавируса. Тест на сезонный грипп был отрицательным, во вторник Институт Пастера сообщил, что тем на коронавирус также отрицательный, сообщает местное издание Patras times.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.