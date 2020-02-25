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Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
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РИА Новости

Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса

15:22 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГреция
Греция
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 25 фев - РИА Новости. Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
План предусматривает проведение профилактических проверок в пунктах въезда и выезда воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом со странами с высокой распространенностью заболевания. Предусматривается временное ограничение, полностью или частично, воздушного, морского, железнодорожного или автомобильного сообщения с такими странами.
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Также планируется временное приостановление работы школ и учебных заведений, религиозных учреждений, театров, кинотеатров, спортивных и художественных объектов, предприятий, общественных служб и организаций, а также вообще мест для собраний. Будет ограничено движение транспортных средств.
В то же время необходимо будет обеспечить возможность перемещения медицинского и сестринского персонала, а также персонала машин срочной помощи. Предусмотрена возможность экстренного найма, с отходом от всех существующих положений, дополнительного медицинского и сестринского персонала, а также прямой закупки медицинской техники, средств индивидуальной защиты и лекарств.
"Мы находимся в контакте с тем, чтобы не было недостатка в масках и так далее, если это будет необходимо", - сказал Петсас.
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Между тем телеканал ANT1 сообщил, что в городе Патры на Пелопоннесе царит паника после вспышки коронавируса в Италии и гибели семи человек всего за несколько дней. В Патры ежедневно прибывают паромы из Италии, и это беспокоит местных жителей. В большинстве аптек города закончились медицинские маски, сообщает телеканал. Компетентные органы рекомендуют жителям успокоиться.
Панике способствовали сообщения о том, что в понедельник днем ​​в университетскую больницу Рио (городок вблизи Патриарху) поступил 40-летний мужчина с подозрением на симптомы коронавируса. Тест на сезонный грипп был отрицательным, во вторник Институт Пастера сообщил, что тем на коронавирус также отрицательный, сообщает местное издание Patras times.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайГрецияУханьВ мире
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