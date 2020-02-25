Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москвичам старше 50 лет, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, повысили стипендию, она будет равна минимальной зарплате – 12 130 рублей, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвичам старше 50 лет, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, повысили стипендию, она будет равна минимальной зарплате – 12 130 рублей, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы

Отмечается, что 25 февраля президиум правительства Москвы принял постановление, предусматривающее повышение стипендии гражданам в возрасте старше 50 лет, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

"Размер стипендии в 2020 году составит 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом (в 2019 году – 11 280 рублей)",- говорится в материалах.

Отмечается, что право на получение стипендии имеют неработающие и не получающие пенсию участники программы.

Программа профессионального обучения и повышения квалификации москвичей предпенсионного возраста была открыта весной 2019 года и ставит своей целью повышение конкурентоспособности и востребованности людей старшего возраста, продление их трудовой активности. В ходе обучения участники программы получают актуальные компетенции и навыки, востребованные на современном рынке труда.