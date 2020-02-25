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Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
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РИА Новости

Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате

15:16 25.02.2020
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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москвичам старше 50 лет, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, повысили стипендию, она будет равна минимальной зарплате – 12 130 рублей, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Отмечается, что 25 февраля президиум правительства Москвы принял постановление, предусматривающее повышение стипендии гражданам в возрасте старше 50 лет, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
"Размер стипендии в 2020 году составит 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом (в 2019 году – 11 280 рублей)",- говорится в материалах.
Отмечается, что право на получение стипендии имеют неработающие и не получающие пенсию участники программы.
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Программа профессионального обучения и повышения квалификации москвичей предпенсионного возраста была открыта весной 2019 года и ставит своей целью повышение конкурентоспособности и востребованности людей старшего возраста, продление их трудовой активности. В ходе обучения участники программы получают актуальные компетенции и навыки, востребованные на современном рынке труда.
"В 2019 году обучение по программе прошли свыше 3,8 тысячи человек. В проекте приняли участие 75 организаций, в том числе ведущие колледжи, вузы и учебные центры Москвы", - говорится в материалах. Отмечается, что наиболее востребованными образовательными курсами стали повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование.
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