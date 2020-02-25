ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией

Согласно обнародованной процедуре, Совет передает ЕК переговорный мандат для начала переговоров с Великобританией. Еврокомиссия проводит переговоры, консультируется с Евросоветом и информирует его и Европарламент о ходе переговорного процесса. После того, как стороны выработают проект соглашения, он должен быть переведен на все официальные языки ЕС и передан в Евросовет для изучения и утверждения. После утверждения Советом, соглашение подписывается ЕС и Великобританией, а затем передается для ратификации в Европейский парламент, после чего Европейский совет окончательно вводит его в действие.