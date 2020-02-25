ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз во вторник утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнерстве с Великобританией после Brexit, и передал Европейской комиссии переговорную миссию, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет утвердил решение, запускающее переговоры о новом партнерстве с Великобританией, и официально назначил Еврокомиссию переговорщиком от имени ЕС", - говорится в заявлении.
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Ранее председательствующая во вторник на заседании Совета по общим вопросам ЕК госсекретарь по европейским делам Хорватии Андреа Метелько-Згомбич заявила, что переговорный мандат предоставит европейскому переговорщику широкий диапазон и хорошие рабочие рамки для будущих переговоров.
Согласно обнародованной процедуре, Совет передает ЕК переговорный мандат для начала переговоров с Великобританией. Еврокомиссия проводит переговоры, консультируется с Евросоветом и информирует его и Европарламент о ходе переговорного процесса. После того, как стороны выработают проект соглашения, он должен быть переведен на все официальные языки ЕС и передан в Евросовет для изучения и утверждения. После утверждения Советом, соглашение подписывается ЕС и Великобританией, а затем передается для ратификации в Европейский парламент, после чего Европейский совет окончательно вводит его в действие.
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Помимо переговоров об отношениях с Великобританией, Совет по общим вопросам ЕС, как ожидается, во вторник также начнет подготовку к предстоящему в конце марта этого года очередному саммиту Евросоюза, обсудит новую методологию расширения ЕС, собственную повестку на 2020 год, а также, возможно, переговоры по долгосрочному бюджету Союза.