Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Женеве встречу с новым госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча прошла в закрытом для прессы формате.

Беккари был назначен госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино в декабре 2019 года.

Российский министр прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.