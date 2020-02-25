Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T15:14+0300
https://ria.ru/20200225/1565183783.html
Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565175437_0:0:2271:1278_1036x0_80_0_0_d68451234ea9a56978c4a111edca0a03.jpg
РИА Новости

Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино

15:14 25.02.2020
105
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Женеве встречу с новым госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в закрытом для прессы формате.
Беккари был назначен госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино в декабре 2019 года.
Российский министр прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.
Ранее Лавров провел встречу с коллегами из Армении и Венесуэлы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
Вчера, 15:11
Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
100100
Обсудить 0
Сергей ЛавровООНСан-МариноВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
Лавров обсудил с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия намерена углублять всесторонние отношения с ЮАР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи в Женеве. 25 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел встречу с главой МИД Армении
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
Президент США Дональд Трамп
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы
Американский актер Крис Эванс
Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена
Столкновения палестинцев с израильтянами
В Палестине более 50 человек пострадали в столкновениях с военными
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лента новостейМолния