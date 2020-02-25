Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший президент Египта Бывший президент Египта Хосни Мубарак , скончавшийся во вторник в возрасте 91 года, был приятным и интересным человеком, умевшим вести переговоры, рассказал РИА Новости член Общественной палаты РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе

"Я его встречал в аэропорту, когда он прилетал в Россию с визитом в начале 2000-х годов, участвовал в российско-египетских переговорах. Я тогда занимал должность замминистра иностранных дел РФ. Он очень интересный, взвешенный человек, но не делающий однозначного поворота в сторону Запада или России", - отметил Орджоникидзе.

"Он учился в Советском Союзе на летчика, понимал русский язык. На меня он произвел приятное впечатление, с ним было удобно вести переговоры. "Нет" не говорил, но доходчиво объяснял, почему. Вступал в переговоры, чтобы объяснить - почему, как. Был готов выслушать. И, естественно, как любой восточный лидер, был о себе высокого мнения, так держался соответственно", - отметил экс-замглавы МИД РФ.

Орджоникидзе вспоминает, что во время того визита Мубарака в Москву была зима и "было ужасно холодно". "Мы обходили почетный караул, он возлагал, как полагается по протоколу при визитах глав иностранных государств и правительств, венок к памятнику Неизвестного солдата. Все страшно мерзли. А он так стойко держался. И когда я его спросил, не холодно ли ему, он по-русски ответил: "Я привык к холоду", намекая, что он здесь жил и учился", - отметил дипломат.