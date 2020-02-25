Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
"Они не говорили мне, спецслужбы никогда не говорили мне ничего на этот счет", - сказал Трамп.
В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
22 февраля, 14:32В США обе партии пытаются разыграть "российскую карту", заявили в СФ