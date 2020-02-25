Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет правозащитную повестку, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи "на полях" сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Состоялся откровенный разговор по широкому кругу вопросов, касающихся деятельности Верховного комиссара ООН по правам человека. Была дана высокая оценка взаимодействию России с управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, а также акцентирована важность дальнейшего развития многостороннего сотрудничества по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня в рамках органов системы ООН", - отмечается в сообщении.
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