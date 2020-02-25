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Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo
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РИА Новости

Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo

15:15 25.02.2020 (обновлено: 15:16 25.02.2020)
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© Фото : Татьяна ТкачеваРабота фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой из серии "Между правом и стыдом"
Работа фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой из серии Между правом и стыдом
© Фото : Татьяна Ткачева
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фотограф из Белоруссии Татьяна Ткачева вошла в шорт-лист ведущей фотопремии мира – World Press Photo-2020. Жюри 63-го по счету конкурса выбрало ее серию - "Между правом и стыдом", - в номинации "Портреты". В 2018 году экзистенциальная фотоистория Ткачевой о 91-летней жительнице города Воложина в Белоруссии – "Сезоны Веры", завоевала серебро на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. В 2020 году ее независимое жюри назвало 44 победителей среди более чем 4 тыс. участников из 125 стран. Всего на WPP-2020 году было подано около 74 тыс. фотографий. Протестные движения и роль молодежи в изменении мира стали главными темами работ, вошедших в шорт-лист. В топе тем также темы экологии и сохранения окружающей среды.
World Press Photo-2020 назовет призовые места на церемонии награждения 16 апреля в Амстердаме. 17 – 18 апреля там же стартует фотофестиваль победителей премии.
Жители села Молодежное в Луганской области.
16 февраля, 21:41
Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year
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World Press PhotoОбщество
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