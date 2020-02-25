Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo

World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. В 2020 году ее независимое жюри назвало 44 победителей среди более чем 4 тыс. участников из 125 стран. Всего на WPP-2020 году было подано около 74 тыс. фотографий. Протестные движения и роль молодежи в изменении мира стали главными темами работ, вошедших в шорт-лист. В топе тем также темы экологии и сохранения окружающей среды.