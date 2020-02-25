Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год

"Двадцать шестого февраля президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - говорится в сообщении.