Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду подведет итоги работы ведомства за 2019 год и определит задачи на текущий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать шестого февраля президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - говорится в сообщении.