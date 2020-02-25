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Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
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РИА Новости

Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год

15:07 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду подведет итоги работы ведомства за 2019 год и определит задачи на текущий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать шестого февраля президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - говорится в сообщении.
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