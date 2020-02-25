Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung возобновила работу фабрики в городе Куми (Южная Корея) после приостановки, возникшей из-за заражения одного из сотрудников коронавирусом, дальнейших перебоев в производстве не ожидает, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее СМИ сообщили, что из-за обнаружения у одного из сотрудников признаков коронавируса компания Samsung была вынуждена временно прекратить работу фабрики по производству складных смартфонов в корейском городе Гуми. На данной фабрике, согласно сообщению, производились смартфоны Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Согласно сообщению компании, 22 февраля у сотрудника заводского комплекса Samsung Electronics в городе Куми был зафиксирован положительный результат теста на новый коронавирус (COVID-19). В сотрудничестве с Корейскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), компания отправила на карантин сотрудников, которые контактировали с инфицированным работником, и предприняла меры для их обследования на возможную инфекцию.
"24 февраля в 1.00 по корейскому времени работа заводского комплекса компании Samsung Electronics в городе Куми была возобновлена в штатном режиме. Мы не ожидаем дальнейших перебоев в производстве", - сообщил собеседник агентства.
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