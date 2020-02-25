Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом

Согласно сообщению компании, 22 февраля у сотрудника заводского комплекса Samsung Electronics в городе Куми был зафиксирован положительный результат теста на новый коронавирус (COVID-19). В сотрудничестве с Корейскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), компания отправила на карантин сотрудников, которые контактировали с инфицированным работником, и предприняла меры для их обследования на возможную инфекцию.