Здоровье круизных речных туристов проверят с помощью тепловизора

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Состояние здоровья туристов в период летней речной навигации будут проверять при первой посадке на круизное судно с помощью тепловизоров, заявила заместитель генерального директора по туризму круизной компании Светлана Гончарова.

Выступая перед журналистами в рамках "Фестиваля круизов 2020", она пояснила, что операторы речных круизов в обстановке угрозы коронавируса продолжают готовиться к летней навигации.

"Уже разрабатываются мероприятия, которые будут обеспечивать безопасность туристов на теплоходах. У нас есть инструкция Роспотребнадзора, мы уже закупаем необходимое оборудования и средства дезинфекции. В частности, тепловизоры", — прокомментировала ситуацию Гончарова.

По ее мнению, очень важно вовремя выявить потенциального носителя инфекции, отправить его на обследование, если все будет нормально, то потом вернуть туриста на борт корабля.

Гончарова подчеркнула, что на теплоходах всегда постоянно присутствует врач, а также есть специализированные боксы на случай необходимой изоляции заболевшего пассажира.