Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-25T16:01+0300
https://ria.ru/20200225/1565183227.html
Здоровье круизных речных туристов проверят с помощью тепловизора
https://cdn21.img.ria.ru/images/150693/97/1506939732_0:241:2787:1809_1036x0_80_0_0_499496550f7e4da00d0b118726acdbdd.jpg
РИА Новости

Здоровье круизных речных туристов проверят с помощью тепловизора

16:01 25.02.2020
151
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкУгличский шлюз
Угличский шлюз
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Состояние здоровья туристов в период летней речной навигации будут проверять при первой посадке на круизное судно с помощью тепловизоров, заявила заместитель генерального директора по туризму круизной компании Светлана Гончарова.
Выступая перед журналистами в рамках "Фестиваля круизов 2020", она пояснила, что операторы речных круизов в обстановке угрозы коронавируса продолжают готовиться к летней навигации.

"Уже разрабатываются мероприятия, которые будут обеспечивать безопасность туристов на теплоходах. У нас есть инструкция Роспотребнадзора, мы уже закупаем необходимое оборудования и средства дезинфекции. В частности, тепловизоры", — прокомментировала ситуацию Гончарова.

По ее мнению, очень важно вовремя выявить потенциального носителя инфекции, отправить его на обследование, если все будет нормально, то потом вернуть туриста на борт корабля.
Гончарова подчеркнула, что на теплоходах всегда постоянно присутствует врач, а также есть специализированные боксы на случай необходимой изоляции заболевшего пассажира.
"Приборы для дезинфекции рук на судах уже давно применяются, но теперь речь идет о том, что их будет гораздо больше", — сказала спикер и уточнила, что безопасности туристов на туристических судах в отношении какого-либо вируса всегда уделялось очень большое значение.
Теплоходы на речной пристани
6 февраля, 10:18Туризм
Названы самые популярные круизные направления
000001
ТуризмТуризмкруизытуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Нижний Новгород
Нижегородские НКО получат 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин
Фурсин: победители "Прорыва года" сами сформируют премиальный пакет
Дима Билан
Билан перенес концерт в Кирове из-за проблем со здоровьем
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве рассказали о законопроекте о профилактике йододефицита
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед рассмотрит законы о маткапитале и школьном питании
Ключ в замочной скважине
Проект: дети-сироты получат жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Эксперт: россияне не отказываются от туров в Италию из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин подведет итоги работы МВД
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести в России медицинские визы
Автомобиль следственного комитета
В Астрахани возбудили уголовное дело после обрушения пола в кафе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о состоянии здоровья украинских браконьеров
Премьер-министр Албании Эди Рама
Премьер Албании призвал не распространять панику из-за коронавируса
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Челябинске из карантинного центра выписали девять пациентов из Китая
Диспансеризация
В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
03:49Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок
Лента новостейМолния