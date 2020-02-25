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В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании

15:03 25.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девять районных судов Москвы были эвакуированы во вторник из-за поступивших угроз о "минировании" зданий.
"Чертановский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Савёловский, Басманный и Лефортовский районные суды были эвакуированы из-за сообщений о минировании", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, были эвакуированы Тверской и Мещанский районные суды, расположенные в одном здании.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.
Полиция
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