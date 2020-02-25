В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

В понедельник главы нескольких ведомств Хорватии провели совещание кризисного штаба в министерстве здравоохранения республики и приняли новые меры для ограничения распространения вируса. Все прибывающие из регионов Италии, где зафиксирован коронавирус, а также ранее прибывшие из Китая и Южной Кореи поставлены под медицинский надзор вплоть до самоизоляции. Под подозрением находились семь пациентов.