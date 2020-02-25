В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. В Хорватии зарегистрирован первый случай коронавируса, сообщил во вторник премьер Андрей Пленкович после заседания кризисного штаба по противодействию распространению заболевания.
В понедельник главы нескольких ведомств Хорватии провели совещание кризисного штаба в министерстве здравоохранения республики и приняли новые меры для ограничения распространения вируса. Все прибывающие из регионов Италии, где зафиксирован коронавирус, а также ранее прибывшие из Китая и Южной Кореи поставлены под медицинский надзор вплоть до самоизоляции. Под подозрением находились семь пациентов.
"Первый случай коронавируса выявлен в Загребе, в больнице Доктор Фран Михайлевич. Речь идет о молодом человеке и легкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии", - цитирует Пленковича телеканал RTL.
МИД Хорватии ранее рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия и Венето. Посетившие эти регионы, а также Эмилия-Романью и Пьемонт попадают под медицинский надзор. Хорватское министерство образования запретило учебным заведениям организацию экскурсий учащихся в Италию на месяц.
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