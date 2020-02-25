В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Три человека погибли, в том числе пятилетняя девочка, еще трое госпитализированы после столкновения двух автомобилей на трассе во вторник в Три человека погибли, в том числе пятилетняя девочка, еще трое госпитализированы после столкновения двух автомобилей на трассе во вторник в Челябинской области , сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло во вторник около 11.00 (9.00 мск) на 196-м километре автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменево - Магнитогорск в Агаповском районе.

"По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения (обгон запрещен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП в Mercedez водитель и пассажир, женщина, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Также в этом автомобиле находились дети 11 и пяти лет, которые были транспортированы в больницу проезжающими попутно транспортными средствами, сообщает полиция, поясняя, что пятилетняя девочка скончалась по пути в больницу. Второй ребенок госпитализирован, находится в реанимации, добавляется в сообщении.

По данным ГУМВД, в ДТП попала семья из Верхнеуральского района, они ехали в сторону Магнитогорска.

В другом автомобиле госпитализированы водитель и пассажир, жители Магнитогорска, добавляется в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, поясняет полиция.