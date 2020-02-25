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Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
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РИА Новости

Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты

14:52 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинскому энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать неприбыльные государственные шахты.
Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.
"У меня к вам (генеральному директору ДТЭК Максиму Тищенко – ред.) вопрос. Будете приватизировать неприбыльные шахты?" - сказал Зеленский во вторник в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.
Вместе с тем Зеленский сказал, что может поспособствовать такой приватизации, в частности, решить вопрос о приватизации в Антимонопольном комитете Украины. "Если Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут "за", - добавил Зеленский.
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Кроме того, Зеленский сказал, что неприбыльные государственные шахты можно включить в пакет приватизации "Центрэнерго" - одной из крупнейших энергетических компаний Украины. "Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить (приватизировать компанию – ред.) вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, это прекрасная идея", - сказал Зеленский.
ДТЭК — самый крупный частный энергохолдинг Украины. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют теплоэнергию и электроэнергию потребителям, а также оказывают энергосервисные услуги. Основатель энергохолдинга - украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
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