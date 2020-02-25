Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.

"У меня к вам (генеральному директору ДТЭК Максиму Тищенко – ред.) вопрос. Будете приватизировать неприбыльные шахты?" - сказал Зеленский во вторник в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.

Вместе с тем Зеленский сказал, что может поспособствовать такой приватизации, в частности, решить вопрос о приватизации в Антимонопольном комитете Украины. "Если Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю, и они будут "за", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сказал, что неприбыльные государственные шахты можно включить в пакет приватизации "Центрэнерго" - одной из крупнейших энергетических компаний Украины . "Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить (приватизировать компанию – ред.) вместе с неприбыльными шахтами. Я думаю, это прекрасная идея", - сказал Зеленский.

ДТЭК — самый крупный частный энергохолдинг Украины. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют теплоэнергию и электроэнергию потребителям, а также оказывают энергосервисные услуги. Основатель энергохолдинга - украинский бизнесмен Ринат Ахметов.