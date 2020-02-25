Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах

"Китай работает очень, очень усердно, я говорил с председателем Си (Цзиньпинем), они работают очень усердно. У них был трудный период, и сейчас кажется, что они берут его под контроль, поэтому я думаю, что это проблема, которая исчезает", - цитирует Трампа агентство PTI.