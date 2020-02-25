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Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
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РИА Новости

Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах

14:51 25.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал индийским бизнес-лидерам рост рынка на "тысячи и тысячи" пунктов, если он выиграет предстоящие национальные выборы в США.
На встрече бизнес-кругов с Трампом, прошедшей в посольстве США в Нью-Дели, присутствовали руководители крупнейших индийских компаний - Reliance Industries, Mahindra Group, Tata Sons и Aditya Birla Group.
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"Рынки подскочат на тысячи и тысячи пунктов, если я выиграю, но если не выиграю, он рухнет, как никогда раньше", - сказал Трамп.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок. Его соперник от демократов будет определен на партийном съезде в июле.
Говоря о влиянии нового коронавируса на мировую торговлю, Трамп отметил, что считает, что ситуация вскоре будет взята под контроль.
"Китай работает очень, очень усердно, я говорил с председателем Си (Цзиньпинем), они работают очень усердно. У них был трудный период, и сейчас кажется, что они берут его под контроль, поэтому я думаю, что это проблема, которая исчезает", - цитирует Трампа агентство PTI.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампВОЗКитайУханьСШАВ мире
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