Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса

"В связи с распространением нового коронавируса министерство иностранных дел Бахрейна решило запретить поездки бахрейнских подданных в Иран в настоящее время до последующего уведомления из желания остановить распространение вируса", - говорится в сообщении МИД, размещенном Бахрейнским агентством новостей.

Ранее власти Бахрейна сообщили, что в стране зафиксированы шесть случаев распространения коронавируса, при этом все заболевшие побывали в Иране. Власти Бахрейна также на 48 часов, начиная с вечера понедельника, приостановили воздушное движение между островом и Дубаем, где были выявлены больные коронавирусом.