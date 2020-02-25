Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса

ДОХА, 25 фев - РИА Новости. МИД Бахрейна во вторник выпустил запрет для подданных страны, где проживает многочисленная шиитская община, имеющая родню в Иране, посещать ИРИ из-за распространения коронавируса.
"В связи с распространением нового коронавируса министерство иностранных дел Бахрейна решило запретить поездки бахрейнских подданных в Иран в настоящее время до последующего уведомления из желания остановить распространение вируса", - говорится в сообщении МИД, размещенном Бахрейнским агентством новостей.
Ранее власти Бахрейна сообщили, что в стране зафиксированы шесть случаев распространения коронавируса, при этом все заболевшие побывали в Иране. Власти Бахрейна также на 48 часов, начиная с вечера понедельника, приостановили воздушное движение между островом и Дубаем, где были выявлены больные коронавирусом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса