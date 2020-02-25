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Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса

14:50 25.02.2020 (обновлено: 14:51 25.02.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. МИД Бахрейна во вторник выпустил запрет для подданных страны, где проживает многочисленная шиитская община, имеющая родню в Иране, посещать ИРИ из-за распространения коронавируса.
"В связи с распространением нового коронавируса министерство иностранных дел Бахрейна решило запретить поездки бахрейнских подданных в Иран в настоящее время до последующего уведомления из желания остановить распространение вируса", - говорится в сообщении МИД, размещенном Бахрейнским агентством новостей.
Ранее власти Бахрейна сообщили, что в стране зафиксированы шесть случаев распространения коронавируса, при этом все заболевшие побывали в Иране. Власти Бахрейна также на 48 часов, начиная с вечера понедельника, приостановили воздушное движение между островом и Дубаем, где были выявлены больные коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМИД БахрейнаБахрейнИранВ мире
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