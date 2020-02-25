В Испании задержали членов преступной сети, торгующей медикаментами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Правоохранительные органы Испании задержали почти 50 членов преступной группировки, которая занималась незаконным импортом, сбытом и продажей медикаментов, сообщается в пресс-релизе национальной полиции Испании.

"(Члены организации) импортировали из Малайзии крупные партии таких препаратов, как тадалафил и силденафил, основные активные компоненты которых предназначены для лечения эректильной дисфункции, которые выдавали за натуральные пищевые продукты", - говорится в сообщении.

Употребление этих медикаментов без надлежащего медицинского контроля может привести к серьезным последствиям, а в некоторых случаях даже к летальному исходу.

В ходе масштабной совместной операции национальной полиции, гражданской гвардии и налогового управления были задержаны в общей сложности 47 человек в 15 испанских провинциях, за исключением одного гражданина Португалии все они являются гражданами Испании. Главарь группировки был задержан на территории Дубая. Задержанные обвиняются в совершении преступлений против общественного здравоохранения, принадлежности к преступной организации, мошенничестве, контрабанде и отмывании денег.