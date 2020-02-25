В Испании задержали членов преступной сети, торгующей медикаментами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании задержали почти 50 членов преступной группировки, которая занималась незаконным импортом, сбытом и продажей медикаментов, сообщается в пресс-релизе национальной полиции Испании.
"(Члены организации) импортировали из Малайзии крупные партии таких препаратов, как тадалафил и силденафил, основные активные компоненты которых предназначены для лечения эректильной дисфункции, которые выдавали за натуральные пищевые продукты", - говорится в сообщении.
Употребление этих медикаментов без надлежащего медицинского контроля может привести к серьезным последствиям, а в некоторых случаях даже к летальному исходу.
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В ходе масштабной совместной операции национальной полиции, гражданской гвардии и налогового управления были задержаны в общей сложности 47 человек в 15 испанских провинциях, за исключением одного гражданина Португалии все они являются гражданами Испании. Главарь группировки был задержан на территории Дубая. Задержанные обвиняются в совершении преступлений против общественного здравоохранения, принадлежности к преступной организации, мошенничестве, контрабанде и отмывании денег.
Кроме того, правоохранители заблокировали 39 банковских счетов, конфисковали 500 тысяч евро в наличных средствах и изъяли около 400 тысяч порций медикаментов. Также были заблокировано около 60 интернет-страниц, предназначенных для продажи препаратов как на всей территории страны, так и за рубежом. Поставки осуществлялись в такие страны, как Португалия, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Россия, отмечается в сообщении.
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