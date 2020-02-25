В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии

ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Шесть отдельных коридоров с усиленными мерами гигиены и скринингом выделены со вторника в пражском аэропорту Вацлава Гавела для прилетающих из Шесть отдельных коридоров с усиленными мерами гигиены и скринингом выделены со вторника в пражском аэропорту Вацлава Гавела для прилетающих из Италии пассажиров в связи с резким расширением заболеваний коронавирусом в этой стране, сообщил журналистам пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвонь.

Вспышка коронавируса на севере Италии привела в общей сложности к 283 случаям заражения. Жертвами инфекции стали семь человек. Власти полностью изолировали 11 населенных пунктов на севере страны, в которых проживает в общей сложности более 50 тысяч человек. Тем, кто решит выехать из закрытого города раньше окончания карантина, в Италии грозит тюремное заключение сроком до трех месяцев. Во вторник зафиксированы случаи заболевания коронавирусом также в центральной части Италии и в Сицилии.

"Пассажиры, прилетевшие во вторник из Рима в 11.00 (13.00 мск), были доставлены от трапа самолета до здания аэропорта на специально продезинфицированном автобусе, а затем прошли через эти спецкоридоры в отдельном крыле здания аэропорта, будучи, таким образом, полностью изолированными от пассажиров с других рейсов", - сказал Пацвонь. В течение вторника предстоят еще семь рейсов из различных городов Италии.

По словам пресс-секретаря, персонал аэропорта подготовлен к таким условиям работы и внимательно наблюдает за прилетающими из Италии пассажирами, стремясь выявить людей с признаками респираторного заболевания, чтобы направить их на обследование к дежурящим в аэропорту медикам.

"В случае обнаружения больных с признаками коронавируса, они будут немедленно доставлены на специально оборудованных машинах в специализированную пражскую больницу Na Bulovce", - добавил Пацвонь.

Италия является одной из самых популярных для чехов стран для отдыха. В 2019 году авиалиниями с этой страной воспользовались почти полтора миллиона человек. В настоящее время, по данным турагентств, на горнолыжных курортах Италии отдыхает несколько сотен чешских туристов.