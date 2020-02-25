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Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
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РИА Новости

Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах

14:41 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Необходимо найти оптимальный баланс по вопросу тарифов на электроэнергию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важная тема для регионов - это тарифы на электроэнергию. Конечно, бизнес заинтересован, чтобы они были как можно ниже, поставщики хотят заработать, с прибылью работать, получать экономически обоснованную плату. У каждого свои аргументы. Здесь нам нужно тоже серьезно поговорить обо всех вопросах, которые накопились, и нужно найти оптимальный баланс", - сказал Мишустин на совещании "Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы".
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ЖКХМихаил МишустинКурганРоссияЭкономика
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