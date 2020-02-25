Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах

"Важная тема для регионов - это тарифы на электроэнергию. Конечно, бизнес заинтересован, чтобы они были как можно ниже, поставщики хотят заработать, с прибылью работать, получать экономически обоснованную плату. У каждого свои аргументы. Здесь нам нужно тоже серьезно поговорить обо всех вопросах, которые накопились, и нужно найти оптимальный баланс", - сказал Мишустин на совещании "Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы".