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Лавров провел встречу с главой МИД Армении
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РИА Новости

Лавров провел встречу с главой МИД Армении

14:41 25.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник в Женеве встречу с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном.
Глава МИД Армении поблагодарил за возможность встретиться и обсудить некоторые "ключевые вопросы".
Предыдущие переговоры министров состоялись в ноябре во время визита Лаврова в Ереван.
Глава российского дипведомства прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению. В понедельник он провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Зограб МнацаканянАнтониу ГутеррешСергей ЛавровМИД АрменииСирияООНАрменияВ мире
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