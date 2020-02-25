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Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
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РИА Новости

Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли

14:41 25.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерРазгрузка угля в одесском порту "Южный"
Разгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
Разгрузка угля в одесском порту "Южный" . Архивное фото
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.
Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).
"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам", - сказал Зеленский в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.
По его словам, коррупция в угольной сфере стала одной из причин ее упадка, в частности, коррупция на закупках, объемах добычи, заработных платах.
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Кроме того, отметил президент, правительство должно создать координационный центр по трансформации угольно отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем и включить в его состав представителей местных властей.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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