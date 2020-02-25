Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский поручил в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам", - сказал Зеленский в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.

По его словам, коррупция в угольной сфере стала одной из причин ее упадка, в частности, коррупция на закупках, объемах добычи, заработных платах.

Кроме того, отметил президент, правительство должно создать координационный центр по трансформации угольно отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем и включить в его состав представителей местных властей.