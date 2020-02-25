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В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
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РИА Новости

В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели

14:40 25.02.2020
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© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима . Архивное фото
РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Вспышка коронавируса в Италии привела к взлету цен на медицинские маски и дезинфицирующие гели, случаи спекуляции расследуются миланской прокуратурой и Финансовой гвардией, рассказал РИА Новости официальный представитель организации по защите прав потребителей Codacons Стефано Дзерби (Stefano Zerbi).
"Мы имеем дело с чистой спекуляцией на страхах граждан. Эти люди получают выгоду из боязни заражения: если раньше одна маска стоила несколько евроцентов, сейчас цена доходит до 5-6 евро за штуку", - сказал Дзерби.
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По его словам, рост цен на медицинские маски доходит до 1700%, а на антисептический гель – до 650%.
"Их хотят все. В аптеках и магазинах их нет, а купить их можно только онлайн по совершенно абсурдным космическим ценам", - сказал представитель Codacons. Он напомнил, что в Риме фиксируются случае торговли масками с рук. В районе центрального вокзала Термини  нелегальные торговцы предлагают примитивные санитарные изделия в среднем за 5 евро. Стоимость одной маски могла доходить и до 10 евро, если ее покупателями окажутся туристы.
"Это просто мошенничество, мы сразу написали об этом заявление. Им занимаются миланская прокуратура и Финансовая гвардия, которые начали расследование", - сказал Дзерби.
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По его словам, спекулятивный рост цен не связан с изменением стоимости производства и проблемами на фабриках в Китае, потому что не все маски производятся именно там.
Сейчас одну упаковку из 50 масок в итальянских онлайн-магазинах можно заказать по цене в районе 50 евро. За 40 евро то же количество можно приобрести с доставкой 7 марта, при том, что в обычное время нормальная цена составляет в районе восьми евро.
По сообщению миланской газеты Il Corriere della Sera, Финансовая гвардия Италии, которая является силовым подразделением Минфина страны, совместно с полицией получила полномочия проводить обыски и конфискации товара на складах и в магазинах, если их владельцы будут обвинены в спекуляции. Данная статья предусматривает заключение сроком от шести месяцев до полугода и штраф до 25 тысяч евро.
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Эпицентром заражения на севере Италии стал город Кодоньо в 60 километрах от Милана. Кодоньо и еще девять городов вокруг него оказались в зоне карантина. По сообщению властей области Ломбардия, в регионе по состоянию на утро вторника зафиксировано 206 случаев заражения. В соседней области Венето это число достигло 38.
Всего на территории Италии положительный тест на коронавирус показали 283 человека. Подавляющее большинство зафиксировано на севере страны, однако во вторник подтвердились первые случаи заражения на Сицилии и во Флоренции.
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Распространение нового коронавирусаКитайИталияВ мире
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