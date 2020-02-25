В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели

РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Вспышка коронавируса в Вспышка коронавируса в Италии привела к взлету цен на медицинские маски и дезинфицирующие гели, случаи спекуляции расследуются миланской прокуратурой и Финансовой гвардией, рассказал РИА Новости официальный представитель организации по защите прав потребителей Codacons Стефано Дзерби (Stefano Zerbi).

"Мы имеем дело с чистой спекуляцией на страхах граждан. Эти люди получают выгоду из боязни заражения: если раньше одна маска стоила несколько евроцентов, сейчас цена доходит до 5-6 евро за штуку", - сказал Дзерби.

По его словам, рост цен на медицинские маски доходит до 1700%, а на антисептический гель – до 650%.

"Их хотят все. В аптеках и магазинах их нет, а купить их можно только онлайн по совершенно абсурдным космическим ценам", - сказал представитель Codacons. Он напомнил, что в Риме фиксируются случае торговли масками с рук. В районе центрального вокзала Термини нелегальные торговцы предлагают примитивные санитарные изделия в среднем за 5 евро. Стоимость одной маски могла доходить и до 10 евро, если ее покупателями окажутся туристы.

"Это просто мошенничество, мы сразу написали об этом заявление. Им занимаются миланская прокуратура и Финансовая гвардия, которые начали расследование", - сказал Дзерби.

По его словам, спекулятивный рост цен не связан с изменением стоимости производства и проблемами на фабриках в Китае, потому что не все маски производятся именно там.

Сейчас одну упаковку из 50 масок в итальянских онлайн-магазинах можно заказать по цене в районе 50 евро. За 40 евро то же количество можно приобрести с доставкой 7 марта, при том, что в обычное время нормальная цена составляет в районе восьми евро.

По сообщению миланской газеты Il Corriere della Sera, Финансовая гвардия Италии, которая является силовым подразделением Минфина страны, совместно с полицией получила полномочия проводить обыски и конфискации товара на складах и в магазинах, если их владельцы будут обвинены в спекуляции. Данная статья предусматривает заключение сроком от шести месяцев до полугода и штраф до 25 тысяч евро.

Эпицентром заражения на севере Италии стал город Кодоньо в 60 километрах от Милана. Кодоньо и еще девять городов вокруг него оказались в зоне карантина. По сообщению властей области Ломбардия, в регионе по состоянию на утро вторника зафиксировано 206 случаев заражения. В соседней области Венето это число достигло 38.