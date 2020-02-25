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Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
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РИА Новости

Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию

14:39 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Военный суд Узбекистана во вторник приговорил бывшего генерального прокурора Отабека Муродова к пяти годам ограничения свободы за взяточничество, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.
В конце июня 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил Муродова с поста генпрокурора, который он занимал с 31 января 2018 года. Позднее Генпрокуратура сообщила, что Муродов был привлечен к уголовной ответственности в рамках дела против экс-председателя Службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева.
"Суд признал Отабека Муродова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "получение взятки"… Ему было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда.
По данным суда, при вынесении приговора Муродову было приняты во внимание его искреннее раскаяние и активное участие в раскрытии преступления, а также полное возмещение ущерба.
Кроме того, в рамках рассмотрения уголовного дела срок заключения экс-главы СГБ Абдуллаеву, а также его заместителю Джахангиру Игамову был увеличен до 19 лет для каждого, отмечает пресс-служба. В ходе закрытого судебного процесса были заслушаны показания подсудимых, более 70 пострадавших и свидетелей.
Военный суд Узбекистана в сентябре 2019 года приговорил Абдуллаева к 18 годам лишения свободы за взяточничество и злоупотребление служебными положениями. В рамках уголовного дела приговором суда были также осуждены еще 22 человека, входивших в преступную группу, возглавляемую Абдуллаевым. Тогда его заместитель Игамов был приговорен к 16 годам лишения свободы.
Гульнара Каримова
7 марта 2019, 23:08
Гульнару Каримову обвинили во взятках на 865 миллионов долларов
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