Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию

ТАШКЕНТ, 25 фев – РИА Новости. Военный суд Военный суд Узбекистана во вторник приговорил бывшего генерального прокурора Отабека Муродова к пяти годам ограничения свободы за взяточничество, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

В конце июня 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил Муродова с поста генпрокурора, который он занимал с 31 января 2018 года. Позднее Генпрокуратура сообщила, что Муродов был привлечен к уголовной ответственности в рамках дела против экс-председателя Службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева.

"Суд признал Отабека Муродова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "получение взятки"… Ему было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда.

По данным суда, при вынесении приговора Муродову было приняты во внимание его искреннее раскаяние и активное участие в раскрытии преступления, а также полное возмещение ущерба.

Кроме того, в рамках рассмотрения уголовного дела срок заключения экс-главы СГБ Абдуллаеву, а также его заместителю Джахангиру Игамову был увеличен до 19 лет для каждого, отмечает пресс-служба. В ходе закрытого судебного процесса были заслушаны показания подсудимых, более 70 пострадавших и свидетелей.