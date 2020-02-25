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РИА Наука
2020-02-25T14:38+0300
https://ria.ru/20200225/1565181976.html
Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
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РИА Новости

Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа

14:38 25.02.2020
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© Fotolia / monsieursebТаблетки
Таблетки
© Fotolia / monsieurseb
Таблетки . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 фев - РИА Новости. Группа исследователей из Томска и Бийска в рамках федеральной целевой программы "Фарма 2020" разработала препарат для лечения и профилактики гриппа с эффективностью в два раза выше, чем у известного во всем мире "Тамифлю", сообщает во вторник Томский госуниверситет (ТГУ).
"Большинство фармацевтических субстанций производится в Китае. Для России важно изменить эту пропорцию за счет создания отечественных препаратов, которые по эффективности не уступали бы зарубежным. Один из таких препаратов появился в результате совместной работы ТГУ, двух академических институтов и НПЦ "Химические технологии"… Уже есть готовая лекарственная форма. На лекарственное средство получен патент", - приводятся в сообщении слова проректора ТГУ Александра Ворожцова.
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По его словам, предложенное учеными новое техническое решение позволяет получать фармацевтическую субстанцию противовирусного препарата осельтамивира с высоким выходом готового продукта в перерасчете на исходное сырье. Уже проведены доклинические испытания.
"Результаты доклинических исследований показали, что новое лекарственное средство обладает улучшенными характеристиками. К примеру, его противовирусная активность оказалась почти в два раза выше, чем у известного швейцарского препарата "Тамифлю", который широко используется для лечения гриппа. Исследования, проведенные сибирскими фармакологами, показали, что препарат отличается низкой общей и хронической токсичностью, не обладает мутагенным, канцерогенным и аллергизирующим действием", - привели в вузе слова представителя промышленного партнера проекта - сотрудницы НПЦ "Химические технологии" Жанны Спицко.
Разработчики считают, что инновационный осельтамивир может появиться на рынке уже к 2025 году, а учитывая, что схема синтеза субстанции значительно упрощена, конечная стоимость для потребителя должна быть существенно ниже зарубежного аналога.
Новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира и получение из нее препарата с удвоенным противовирусным эффектом отработала группа, в которую вошли сотрудники ТГУ, Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ СО РАН, Бийск) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ). Промышленным партнером проекта выступил НПЦ "Химические технологии" (Томск).
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РИА НаукаРоссийская академия наукТомский государственный университетТомскКитайРоссияОбщество
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